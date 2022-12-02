التربية تطلب استحداث حساب ضمن الموازنة لـ

2022/12/02 | 18:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

طالبت وزارة لتربية، اليوم الجمعة، وزارة المالية باستحداث حساب لأجور المشرفين التربويين.

وأظهرت وثيقة تلقتها (بغداد اليوم) مطالبة وزارة لتربية، دائرة الموازنة في وزارة المالية باستحداث حساب لأجور المشرفين التربويين، ضمن التخصيصات المالية لوزارة التربية في موازنة 2023.

أدناه نص الوثيقة:

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