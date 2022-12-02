ضرورة حكومية أم إنتاج للدولة العميقة.. ما قصة المطالب بتغيير المحافظين بالعراق؟

2022/12/02 | 18:18 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ تسنم محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة ونيله ثقة البرلمان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يسعى الإطار التنسيقي باتفاق أغلب الكتل السياسية لتغيير المنظومة الإدارية والسياسية بحسب العديد من المراقبين.

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