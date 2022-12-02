"حالة من عدم اليقين" في أسواق النفط تسبق اجتماع أوبك + المرتقب

2022/12/02 | 18:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال محللون في مجال الطاقة إن منتجي النفط من منظمة أوبك وخارجها من مجموعة أوبك+ قد يقررون خفض إنتاج النفط يوم الأحد، حيث يحاول التحالف الحد من التأثيرات المحتملة لقرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على صادرات الخام الروسية واحتمال فرض سقف معين لأسعار النفط الروسي.

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