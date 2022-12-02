النفط يواصل ارتفاعه ويحقق أكبر مكسب أسبوعي

2022/12/02 | 18:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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واصلت أسعار النفط ارتفاعها، لتسجل 87.66 دولاراً للبرميل لخام برنت، محققة أكبر مكسب أسبوعي خلال شهرين تقريباً إثر تخفيف قيود كورونا من قبل الصين وعزم واشنطن وقف مبيعات الخام من الاحتياطي الاستراتيجي مؤقتاً.

واستقر خام غرب تكساس الوسيط فوق 81 دولاراً للبرميل بعد تحقيقه مكاسب لأربعة أيام متتالية.

ويأتي ارتفاع الأسعار قبل اجتماع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، المقرر عقده في مطلع الأسبوع والموعد النهائي للاتحاد الأوروبي للاتفاق على تحديد سقف لأسعار النفط الروسي.

وأعلنت الصين السماح لبعض المصابين بعزل أنفسهم في المنزل، فيما أكد محافظ بنك الشعب الصيني أن “البنك المركزي يركز على النمو الاقتصادي في البلاد”.

وشهدت أسعار النفط انتعاشاً هذا الأسبوع بعد تراجعها إلى أدنى مستوى منذ عام 2021، وسط تحسن توقعات الطلب على الطاقة بسبب تخفيف بكين من قيود كورونا.

ومن المتوقع أن يعقد تحالف “أوبك+” اجتماعاً افتراضياً نهاية الأسبوع لاتخاذ قرار بشأن إمدادات النفط، فيما تشير التوقعات الى أن الأعضاء سيحافظون على ثبات الإنتاج.

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