2022/12/02 | 18:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر مطلع، الجمعة، بأن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني سيزور محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث صحفي ان “شياع السوداني سيزور محافظة صلاح الدين يوم غد السبت”.

التالي

منذ 28 دقيقة

السوداني يشدد على تفعيل القوانين والتعليمات لتلبية كامل حقوق ذوي الشهداء

منذ ساعتين

السوداني يتسلم دعوة رسمية من المستشار الألماني لزيارة برلين

منذ ساعتين

نائب سابق: الأحزاب الموجودة في البرلمان تقف الى جانب تغيير قانون الانتخابات

منذ 4 ساعات

السوداني والعامري يؤكدان على دعم البرنامج الوزاري للحكومة

منذ 5 ساعات

السوداني: الحكومة ستعمل على تسريع جهود إعادة إعمار مناطق المسيحيين ودور العبادة فيها

منذ 19 ساعة

الرئاسات الثلاث تعقد اجتماعاً في قصر السلام وتؤكد ضرورة وحدة الخطاب الوطني

منذ 20 ساعة

دعوة نيابية لتدويل انتهاكات سيادة العراق

منذ 20 ساعة

نائب يوضح بشأن تحويل جنس الاراضى الزراعية

منذ 21 ساعة

الخدمات النيابية: قانون “مهم” سيعيد إعمار بغداد

منذ 21 ساعة

السوداني يبارك للمغرب تأهّلها في بطولة كأس العالم

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غداً السبت.. السوداني يزور محافظة صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غداً السبت.. السوداني يزور محافظة صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).