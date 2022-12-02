المالية تعلن إنجاز الوجبة الخامسة من الدرجات المستحدثة لحملة الشهادات العليا والأوائل

2022/12/02 | 18:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة المالية، اليوم الجمعة، إنجاز الوجبة الخامسة من الدرجات الوظيفية المستحدثة لحملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل من خريجي الدبلوم.وقالت الوزارة في بيان تلقته ايرث نيوز، إن “دائرة الموازنة في وزارة المالية أنجزت اليوم إجراءات استحداث الدرجات الوظيفية لتعيين حملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل من خريجي الدبلوم ضمن ملاك عدد من الهيئات […]

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