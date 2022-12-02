البنك المركزي يحدد موعد طرح عملة الـ20 الف دينار الى السوق

2022/12/02 | 19:05 - المصدر: بغداد اليوم

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البنك المركزي يعلن تجاوز احتياطياته النقدية حاجز الـ 90 مليار دولارالبنك المركزي: عملة الـ 20 ألف دينار الجديدة ستطرح نهاية عام 2023

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