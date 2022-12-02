تعيين اللواء الركن أدريس خضر مديراً عاما للاستخبارات

2022/12/02 | 19:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

أمر القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، عن تعيين اللواء الركن أدريس خضر مديرا عاما للاستخبارات.

وقال الاعلامي المقرب من مكتب السكرتير العسكري لرئيس الوزراء ماهر موحي في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إنه "جرى تعيين اللواء الركن ادريس خضر مديراً عاماً للاستخبارات".

وأضاف أن "أمر تعيين خضر جاء بأمرالقائد العام للقوات المسلحة".

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