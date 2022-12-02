2022/12/02 | 19:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مشهد مخيف رصدته كاميرا دراجة نارية على أحد الطرق السريعة بالقرب من مدينة ماليبو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وقع حادث تصادم بين شاحنة ودراجة نارية بعد اصطدامها بسيارة أخرى مسروقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشهد مخيف.. كاميرا دراجة نارية ترصد ما حدث لسائقها لحظة وقوع حادث مميت) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشهد مخيف.. كاميرا دراجة نارية ترصد ما حدث لسائقها لحظة وقوع حادث مميت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).