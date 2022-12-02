2022/12/02 | 19:06 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطي عراقي يقتحم مبنى للبلدية لإخراج بقرتيه المحتجزتين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/02 | 19:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطي عراقي يقتحم مبنى للبلدية لإخراج بقرتيه المحتجزتين) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطي عراقي يقتحم مبنى للبلدية لإخراج بقرتيه المحتجزتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).