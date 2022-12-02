2022/12/02 | 19:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الجمعة، أن الاحتياطي النقدي تعدى 160% من قيمة الدينار العراقي، وان الاحتياطي النقدي تجاوز الـ 90 مليار دولار.وقال مستشار البنك المركزي إحسان الياسري في تصريح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لأول مرة..



البنك المركز يُعلن تجاوز الاحتياطي النقدي حاجز الـ 90 مليار دولار المركز الخبري الوطني.

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