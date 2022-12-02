اسبانيا تنفي تورط روسيا بإرسال طرود متفجرة لأوكرانيا

2022/12/02 | 19:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ذكرت قناة La Sexta التلفزيونية، اليوم الجمعة، إن سلطات إسبانيا لم تشاهد أي مؤشر يدل على أن أجهزة المخابرات الروسية أو أي مجموعة منظمة تقف وراء إرسال طرود بها متفجرات.وقالت […]

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