البنك المركزي يعلن تجاوز احتياطياته النقدية حاجز الـ 90 مليار دولار

2022/12/02 | 19:22 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أكد البنك المركزي العراقي، الجمعة، أن الاحتياطي النقدي تعدى 160% من...

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