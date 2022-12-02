2022/12/02 | 19:22 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: رد حاكم جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، على البابا، فرنسيس، بعد...

ظهرت المقالة قديروف يرد على تصريحات بابا الفاتيكان..



يتعين عليك ترك الكراهية والصراعات العرقية أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قديروف يرد على تصريحات بابا الفاتيكان.. يتعين عليك ترك الكراهية والصراعات العرقية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قديروف يرد على تصريحات بابا الفاتيكان.. يتعين عليك ترك الكراهية والصراعات العرقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).