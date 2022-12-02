2022/12/02 | 19:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إلغاء ضريبة بطاقات تعبئة النقّال يدخل حيّز التنفيذ ومواطنون: منافذ البيع لم تلتزم بقرار التخفيض والمتابعة ضروريّة بغداد – قصي منذر دعا مواطنون هيئة الاعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات ،الى متابعة منافذ بيع بطاقات تعبئة الهاتف النقال التي لا تلتزم بقرار الغاء الضربية الذي دخل حيز التنفيذ اول امس ،وشددوا على ضرورة متابعة تكاليف المكالمات وساعات […]

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