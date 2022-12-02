2022/12/02 | 19:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني يجدّد تأكيد رعاية حقوق المسيحيين وإعمار مناطقهم بغداد – ابتهال العربي جدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تأكيد رعاية حقوق المسيحيين وتسريع اجراءات اعمار مناطقهم المحررة.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (السوداني اكد خلال استقباله وفدا من اتحاد الكلدان الدولي برئاسة سالم يونو ، ان المسيحيين مكوّن أصيل في العراق، وهم جزءٌ لا […]

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