2022/12/02 | 19:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئاسات تتّفق على إجراء إنتخابات مجالس المحافظات العام المقبل بلاسخارت تبحث مع إيران دعم جهود العراق في تحقيق الإستقرار بغداد – ندى شوكت اتفقت الرئاسات الثلاث، على اجراء انتخابات مجالس المحافظات العام المقبل ، وتأكيد الاسراع في اعادة النازحين الى مناطقهم.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (رؤساء الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد والوزراء محمد […]

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