بينهم امرأة.. القبض على أربعة متهمين بالعنف الاسري في واسط

2022/12/02 | 19:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية شرطة محافظة واسط، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على أربعة متهمين بقضايا العنف الاسري بينهم امرأة.

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