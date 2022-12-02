رسميًا.. السوداني يرسل مرشحي الوزارات الشاغرة الى البرلمان

2022/12/02 | 19:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

خاطب رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، مجلس النواب لغرض التصويت على المقاعد الوزارية غير مشغولة، في جلسة يوم غدٍ السبت (3 كانون الأول الحالي).

وبحسب الكتاب الذي أرسله السوداني أمس الخميس إلى رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، فإن المرشح لوزارة الإعمار والإسكان هو بنكين ريحاني، ووزير البيئة، هو نزار ناميدي.

وصادق مجلس النواب، على كابينة السوداني الوزارية، يوم 27 تشرين الأول الماضي

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