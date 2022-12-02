إشادة بالاستمرارية والتنويع.. (بغداد اليوم) تستطلع آراء المواطنين حول السلة الغذائية

2022/12/02 | 19:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

أجرت (بغداد اليوم)، اليوم الجمعة، استطلاعا لاراء المواطنين في مدينتي بغداد والأنبار بشأن السلّة الغذائية.

وأكد مواطنون الذين تحدثوا لـ(بغداد اليوم)، أن "السلّة الغذائية من خلال توزيعها شهريًا ساهمت بخفض أسعار المواد الغذائية في الأسواق".

وأشاد المواطنون بـ"استمرارية توزيع السلّة الغذائية التي دعمت شريحة كبيرة من العوائل المتعففة"، مؤكدين على "جودة مفرداتها التي ساهمت في دعم العائلة العراقية".

هذا وأعلن وزير التجارة أثير داود تأمين خزين مفردات السلّة الغذائية (التموينية).

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