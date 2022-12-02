2022/12/02 | 19:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أوضح النائب "محمد كريم البلداوي" اليوم الجمعة، اسباب زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى محافظة صلاح الدين في الثالث من الشهر الحالي ديسمبر.

وقال المكتب الإعلامي خاص في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن" زيارة رئيس الوزراء إلى صلاح الدين ترتكز على محطتين، لكن المحطة الرئيسية والجوهرية هي لمعالجة مشكلة ادارة المحافظة وما تعانيه من تلكؤ كبير بالمشاريع وفساد وإشكاليات كبيرة".

وأكد البلداوي بأن" وزير الصحة و وزير التربية ووزير البلديات ونواب المحافظة سيكونون برفقة السوداني."

وأشار البلداوي ان مشاكل صلاح الدين تحتاج الى وقفة جادة وطرح جريء للملفات أمام رئيس الوزراء .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قبيل توجهه للمحافظة.. الكشف عن أهم ملفات زيارة السوداني لصلاح الدين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قبيل توجهه للمحافظة.. الكشف عن أهم ملفات زيارة السوداني لصلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).