2022/12/02 | 20:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: eeL129K4P88

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تسع سنوات والملعب الأولمبي يعاني الاهمال بسبب احالته لشركة فرنسية غير رصينة | تقرير : نور السعيدي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تسع سنوات والملعب الأولمبي يعاني الاهمال بسبب احالته لشركة فرنسية غير رصينة | تقرير : نور السعيدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).