"لعنة" ركلات الجزاء تواصل مطاردة غانا أمام أوروغواي في كؤوس العالم

2022/12/02 | 20:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت "لعنة" ركلات الجزاء مطاردة منتخب غانا أمام أوروغواي في كؤوس العالم بعد أن أهدر متتخب "النجوم السوداء" ركلة جزاء في مباراتهم الجارية حاليا مع الفريق الأمريكي الجنوبي في دور المجموعات لكأس العالم 2022.

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