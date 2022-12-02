2022/12/02 | 20:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تغلب منتخب كوريا الجنوبية على نظيره البرتغالي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن نهائيات كاس العالم المقامة حاليا في دولة قطر.

وبهذه النتيجة فقد تأهل البرتغال اولاً عن المجموعة الثامنة وكوريا الجنوبية ثانياً.

وفي المباراة الثانية بنفس المجموعة فقد تغلب الاوروغواي على غانا 2-0 وفشلت في العبور الى دور الـ 16 بعد فوز كوريا الجنوبية على البرتغال.

التالي

منذ 10 ساعات

اليوم..



ختام مباريات دور المجموعات من المونديال

منذ يوم واحد

المغرب يضمد جراح المنتخبات العربية في مونديال 2022 ويبلغ الدور ثمن النهائي

منذ يوم واحد

الإصابة تنهي مشوار أحد لاعبي منتخب البرتغال في كأس العالم

منذ يوم واحد

تعرف على مواجهات اليوم من مونديال قطر

منذ يومين

تونس تودع المونديال بفوز تأريخي على المنتخب الفرنسي

منذ يومين

خمس مباريات في دوري الكرة الممتاز اليوم

منذ يومين

اليوم..



أربع مباريات جديدة في مونديال قطر

منذ 3 أيام

كأس العالم: هولندا والسنغال يخطفان بطاقة التأهيل إلى دور الـ 16

منذ 3 أيام

أبرزها أميركا وإيران..



تعرف على مباريات المونديال اليوم

منذ 3 أيام

سفيرة أميركا عن مباراة إيران: نشاهد كيف يمكن للرياضة أن تتجاوز السياسة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوريا الجنوبية تهزم البرتغال ويبلغان معاً ثمن النهائي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوريا الجنوبية تهزم البرتغال ويبلغان معاً ثمن النهائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).