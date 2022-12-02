كوريا الجنوبية تهزم البرتغال ويبلغان معاً ثمن النهائي

تغلب منتخب كوريا الجنوبية على نظيره البرتغالي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن نهائيات كاس العالم المقامة حاليا في دولة قطر.
وبهذه النتيجة فقد تأهل البرتغال اولاً عن المجموعة الثامنة وكوريا الجنوبية ثانياً.
وفي المباراة الثانية بنفس المجموعة فقد تغلب الاوروغواي على غانا 2-0 وفشلت في العبور الى دور الـ 16 بعد فوز كوريا الجنوبية على البرتغال.
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