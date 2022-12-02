ملابس تسببت بتدخل الأمن القطري وأثارت ضجة في المونديال

2022/12/02 | 20:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت قطر قيودا صارمة على الملابس التي يحظر على المشجعين ارتدائها خلال مباريات نهائيات كأس العالم، وخاصة تلك التي تحمل شعارات سياسية أو أخرى تحتوي على نوع من التمييز.

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