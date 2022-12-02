“الكوامة العشائرية” تدفع نادي الميناء لإيقاف نشاطه الرياضي

2022/12/02 | 20:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قرر نادي الميناء، إيقاف نشاطه الرياضي لمدة يومين بسبب “الكوامة العشائرية”.وذكر النادي في بيان أن “الهيئة الادارية المؤقتة لنادي الميناء الرياضي تستنكر التصرفات المشينة وغير المسؤولة من بعض المحسوبين على الوسط الرياضي في محافظة البصرة وتحديداً في نادي الميناء وذلك من خلال اللجوء الى العشائر (الكوامة العشائرية) او الى بعض الاشخاص ممن […]

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