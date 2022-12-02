هل فتحت الصين مراكز شرطة خاصة بها في كندا؟

2022/12/02 | 20:32 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت الحكومة الكندية من السفير الصيني توضيح مسألة مراكز الشرطة التي يشتبه بأن بلاده أقامتها في كندا، محذرة من احتمال اتخاذ تدابير ردا على ذلك.قال المدير العام لشمال شرقي آسيا في وزارة الخارجية ويلدون إيب: “طلبنا من السفير مرارا أن يحضر للتباحث معنا وأعربنا عن قلقنا الكبير” بهذا الصدد.من جهتها، أكدت بكين أن […]

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