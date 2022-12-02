2022/12/02 | 20:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حقق منتخب الاورغواي الفوز على منتخب غانا ورغم الفوز ودع الأوروغواي البطولة.وانتهى الشوط الأول بتقدم الاورغواي 2-0 ، سجلهما لاعب الاورغواي جيورجيان دي ارسكايتا في الدقيقة (26-32)، وأضاع منتخب غانا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأوروغواي تتغلب على غانا بهدفين وتودعان كأس العالم المركز الخبري الوطني.

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