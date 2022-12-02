2022/12/02 | 20:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة المركز الخبري الوطني فاز منتخب كوريا الجنوبية على البرتغال بنتيجة 2-1 ليتاهل الفريقان للدور الـ 16 ، في ختام الدور الأول من منافسات المجموعة الثامنة لمونديال قطر 2022 وانتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي 1-1 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كوريا الجنوبية تتغلب على البرتغال ويتأهلان لدور الـ 16 في مونديال قطر المركز الخبري الوطني.

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