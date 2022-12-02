2022/12/02 | 20:46 - المصدر: قناة التغيير

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تحديد جلسة السبت للتصويت على بنكين عبدالله وزيراً للإعمار ونزار محمد وزيراً للبيئة في البرلمان

منذ 51 دقيقة

تحديد جلسة السبت للتصويت على بنكين عبدالله وزيراً للإعمار ونزار محمد وزيراً للبيئة في البرلمان#العراق #قناة_التغيير_الفضائية

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