من بينها انقاذ قطاع اقتصادي.. ديالى تحصد 3 فوائد من الأمطار الأخيرة

2022/12/02 | 20:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أكد أصحاب مزارع الثيل الطبيعي في محافظة ديالى، اليوم الجمعة، أن الامطار الأخيرة التي هطلت على البلاد، "أنقذت" قطاعا اقتصاديا مهما من خسائر جسيمة، فضلا عن زيادة خزين المياه الجوفية وتحسين نوعية المياه في ديالى.

وقال إحسان القيسي، صاحب مزرعة للثيل الطبيعي لـ( بغداد اليوم) إن "زراعة الثيل بمختلف أنواعه بات مصدر رزق عشرات الأسر في قاطع جنوب بعقوبة (قرى بزايز بهرز) وتحولت خلال 3 عقود إلى اكبر مورد للمشاتل والملاعب والمنازل السكنية في اغلب محافظات البلاد ومنها العاصمة"، على حد وصفه.

وأضاف أن "الأمطار الأخيرة أعطت رسالة تفاؤل بالاضافة الى خلق انتعاش في الآبار الإرتوازية وتغير نوعية المياه بشكل لافت على نحو أنقذ مزارع واسعة من الهلاك بسبب أزمة الجفاف".

اما المزارع صباح علي أشار إلى أن "الأمطار لم تسهم في إنعاش الخزين للمياه الجوفية فحسب، بل غيرت نوعية مياه نهر ديالى والذي تتغذى عليه بعض المزارع بسبب ارتفاع مناسيبه بشكل لافت في الأيام الأخيرة"، مبينا أن "بزايز بهرز تعد أكبر مورد للثيل الطبيعي على مستوى العراق منذ سنوات طويلة".

وأشار إلى أن "استمرار هطول الأمطار يعني تغير نوعي في ملف المياه وهذا ما نحتاج إليه حاليا من أجل الاستمرار في تسويق انتاجنا إلى بقية المحافظات".

وشهدت البلاد خلال الأسبوع الأخير موجة أمطار، هطلت على عدة مناطق، وتسببت بتدفق السيول في ديالى والموصل والأنبار وكركوك وأربيل، بعد صيف قاسٍ.

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