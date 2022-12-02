كوريا الجنوبية تتغلب على البرتغال

2022/12/02 | 20:56 - المصدر: بغداد اليوم

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حقق منتخب كوريا الجنوبية انتصارا تاريخيا ضد البرتغال بنتيجة (2-1)، مساء اليوم الجمعة، في ختام دور المجموعات لنهائيات مونديال قطر 2022.

وسجل الأهداف لكوريا الجنوبية كيم يونج جون وهوانج هي تشان في الدقائق 27 و91، بينما سجل ريكاردو هورتا للبرتغال في الدقيقة 5.

وبهذا الانتصار رفع المنتخب الكوري رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، ليحسم التأهل خلف المتصدر البرتغال صاحب ال6 نقاط.

بدأت المباراة بضغط برتغالي، حيث أرسل بيبي لاعب خط الدفاع كرة للأمام وصلت لدالوت الذي استلم ومرر عرضية أرضية نحو ريكارد هورتا الذي أسكنها في الشباك، ويمنح البرتغال التقدم في الدقيقة 5.

وانطلق جواو كانسيلو الظهير الأيسر للبرتغال، وراوغ دفاع كوريا الجنوبية وسدد كرة تصدى لها الحارس في الدقيقة 14.

ونجح يونج جون كيم في تسجيل هدف التعادل لكوريا الجنوبية في الدقيقة 27، فمن ركلة ركنية وصلت الكرة له داخل منطقة الجزاء، وسدد أسفل يسار الحارس ديوجو كوستا.

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