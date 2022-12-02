الانبار تخصص مليون دونم لزراعة محصولي الحنطة والشعير

2022/12/02 | 21:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مدير دائرة بلدية جبة بمحافظة الانبار قطري العبيدي ، الجمعة، عن تخصيص مساحة مليون دونم لزراعة محصولي الحنطة والشعير في مناطق غربي الانبار .وقال العبيدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان ” المساحة المخصص لزراعة محصولي الحنطة والشعير في اقضية القائم والرطبة وهيت وحديثة ومناطق اخرى غربي الانبار ، تجاوزت المليون دونم في مؤشر على ان نسبة الاقبال ستتصاعد وتيرتها لتسجل المناطق الغربية المراتب الاولى في زراعة المحصولين وتبعد واقعها الزراعي من الانهيار “.واضاف ان” الاراضي الزراعية في المناطق الغربية شهدت تسابق من قبل المزارعين ورؤوس الاموال على استغلالها كتجارة رابحة لاعتمادها على الزراعة الديمية ، مبينا ان” تخصيص هذه المساحة سوف يساهم في سد حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض الى المحافظات الاخرى ، موضحا ان” الموسم الحالي شهد استصلاح اراضي ذات مساحات كبيرة لم تستغل منذ عشرات السنين في الزراعة ، مشيرا الى ان” اراضي المناطق الغربية ستتحول الى واجهة استثمارية لاستقطاب الشركات المحلية والاجنبية ، مؤكدا ان ” استقرار الاوضاع الامنية في المناطق الغربية شجع المزارعين واصحاب رؤوس الاموال على التوجه لاستغلال مساحات كبيرة من الاراضي الزراعية وزراعتها بمحصولي الحنطة والشعير “.

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