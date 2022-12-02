لجنة نيابية: مشروع قانون سيسهم بإمتصاص البطالة بشكل واسع

2022/12/02 | 21:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعربت لجنة الزراعة النيابية، عن أملها بتشريع قانون سيسهم بامتصاص البطالة بشكل واسع في البلاد.وقال رئيس اللجنة ثائر مخيف في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” :”اقرار قانون منح مساحات زراعية للبيطرين والزراعيين وتم قراءته قراءة أولى في مجلس النواب يهدف لامتصاص البطالة خصوصا وان القطاع الزراعي قادرة على ذلك بشكل واسع اذا ما تم تنشيطه”.وأضاف “تم تقديم مقترح لتوزيع الاراضي على الفلاحيين للانتاج الحيواني والنباتي وننتظر قراءته للمرة الثانية لغرض التصويت عليه وانتزار الملاحظات من جميع الهيأت الانتهاء منه”.وكانت لجنة الزراعة النيابية اجتمعت في 9 من الشهر الماضي واتفقت على رفع مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجيين الزراعيين والبيطريين رقم 24 لسنة 2013 الى هيئة الرئاسة لغرض قراءته القراءة الأولى.

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