الجيش الأردني يعلن إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المخدرات من سوريا

2022/12/02 | 21:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الأردني، يوم الجمعة، إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.

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