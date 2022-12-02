2022/12/02 | 21:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، عن...

ظهرت المقالة الحشد الشعبي يطيح بشبكة تتاجر بالاسلحة في نينوى أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يطيح بشبكة تتاجر بالاسلحة في نينوى) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يطيح بشبكة تتاجر بالاسلحة في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).