2022/12/02 | 21:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفت شركة تعبئة وخدمات الغاز التابعة لوزارة النفط، اليوم الجمعة، رفع أسعار أسطوانات غاز الطعام، فيما توعدت محافظة بغداد البائعين للغاز المخالفين.

وقال مدير عام الشركة عبد الله أحمد كاظم في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (بغداد اليوم): إنه "لا توجد أي أزمة أو إشكال في توفير غاز الطعام سواء في الإنتاج أو الصيانة" مشيراً الى أن "مراحل التجهيز من معامل الإنتاج والنقل الى المستودعات تسير بصورة طبيعية ولا توجد أي مشكلة".

وأوضح، أنه "قد تحدث أحياناً توقفات بمحطات في بعض المناطق ويقوم ضعاف النفوس من بعض البائعين المتجولين باستغلالها ورفع الأسعار"، مؤكداً "عدم وجود أي تغييرات، ولا توجد حتى دراسة باتجاه رفع سعر أسطوانة الغاز عن سعرها الأصلي وهو خمسة آلاف دينار".

من جانبه، أكد محافظ بغداد محمد جابر العطا، أن غاز الطعام متوفر ولا يوجد شح في تجهيزه، متوعداً بائعي الغاز المخالفين للأسعار الرسمية.

وقال العطا لوكالة: إنه "لا يوجد شح في تجهيز غاز الطعام"، لافتاً الى "سعر الأسطوانة من محطات تجهيز إلى البائعين 5000 دينار".

ودعا العطا "المواطنين إلى الإبلاغ عن البائعين المخالفين والذين يقومون برفع أسعار أسطوانات الغاز من أجل اتخاذ إجراءات بحقهم"، مؤكداً "عدم وجود معلومة برفع أسعار أسطوانات الغاز الى تسعة آلاف دينار".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت أنباء بشأن ارتفاع أسعار أسطوانات الغاز من قبل البائعين المتجولين ليصل سعرها الى تسعة آلاف بدلاً من سبعة آلاف دينار، سعرها المعتاد عبر الباعة المتجولين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط تعلق بشأن نوايا رفع أسعار اسطوانات الغاز) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط تعلق بشأن نوايا رفع أسعار اسطوانات الغاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).