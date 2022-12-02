حكومة السوداني تكشف حقيقة توقيع صفقة مع إيران بقيمة 4 مليارات دولار

2022/12/02 | 21:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حيان عبد الغني، اليوم الجمعة، عن حقيقة توقيع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على صفقة مع الجانب الإيراني، بقيمة 4 مليارات دولار.

واختتم السوداني زيارته الى إيران يوم أمس الأول الأربعاء، بعد اللقاء بالمرشد الإيراني علي خامنئي، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان.

وقال عبد الغني لـ(بغداد اليوم) إن "العراق حريص على التفاعل مع المحيط العربي والإقليمي، وللعراق مصالح مع الدول سيما إيران التي تربطنا معها حدود تصل إلى ألف كيلو متر فضلا عن حقول مشتركة".

وأردف أن "الجانب الإيراني أعرب عن سعادته بهذه الزيارة سيما لحكومتنا الجديدة، التي تبحث عن مصالح العراق لتعود الفائدة إلى الشعب".

ونفى "إبرام أي عقود مع طهران لأنها زيارة أولية لحكومة جديدة".

وفي وقت سابق كشفت وسائل اعلام ايرانية توقيع السوداني صفقة مع ايران بقيمة 4 مليارات دولار لتعويض الخسارة الايرانية جراء تراجع صادراتها الى العراق خلال العام الحالي وهو أمر لم تعلنه الحكومة العراقية.

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