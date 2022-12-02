نائب يحدد موعد حسم قانون “العشوائيات”: 7 نقاط عالقة

2022/12/02 | 21:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو مجلس النواب، مضر الكروي، الجمعة، ان قانون العشوائيات سيحسم خلال 2023.

وقال الكروي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان”قانون العشوائيات تم تأجيله لاكثر من دورة نيابية بسبب عدم التوافق على نقاط عديدة رغم انه يمثل اولوية لإنهاء فوضى المدن العراقية بعد 2003 وخلقت اشكاليات كبيرة”.

واضاف، ان”قانون العشوائيات يمس حياة قرابة 3 ملايين عراقية حاليا وحسمه اولوية بالنسبة لنا”، مؤكدا ان “التصويت على القانون سيجري في 2023 بعد انهاء مناقشة 7 نقاط عالقة”.

واشار الى ان “القانون سيقدم حلول منطقية لملف شائك من خلال توفير بيئة سكنية كريمة للمواطنين مع خدمات بالإضافة الى انهاء ملف التجاوز على الاراضي والبناء العشوائي الذي له اثارة السلبية في اتجاهات متعددة”.

ويعاني العراق من ظاهرة العشوائيات التي باتت ملاذاً لملايين البسطاء والفقراء والنازحين في اغلب المحافظات”.

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