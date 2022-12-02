2022/12/02 | 22:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Bx0Vv2IWbp4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اجتماع مهم للرئاسات الثلاث في منتصف الليل بقصر السلام | موجز اخبار الصباح 2022/12/2) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اجتماع مهم للرئاسات الثلاث في منتصف الليل بقصر السلام | موجز اخبار الصباح 2022/12/2) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).