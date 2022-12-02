2022/12/02 | 22:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نفت شركة تعبئة وخدمات الغاز التابعة لوزارة النفط، اليوم الجمعة، رفع أسعار أسطوانات غاز الطعام، فيما توعدت محافظة بغداد البائعين للغاز المخالفين.وقال مدير عام الشركة عبد الله أحمد كاظم في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط: سعر قنينة غاز الطعام 5 الاف وسنحاسب “المتلاعبين” بالأسعار المركز الخبري الوطني.

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