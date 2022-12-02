2022/12/02 | 22:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت سلطات ولاية كاجوشيما جنوب غرب اليابان، اليوم الجمعة، أنها تخطط لإعدام نحو 120 ألف دجاجة في مزرعة دواجن محلية بسبب تفشي إنفلونزا الطيور.وأكدت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أنه “تم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بسبب إنفلونزا الطيور..



اليابان تخطط لإعدام 120 ألف دجاجة المركز الخبري الوطني.

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