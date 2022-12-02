2022/12/02 | 22:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LtJSXt_M134

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تحت شعار كلنا أصدقاء الطبيعة.. انطلاق فعاليات المهرجان الثقافي الأول في واسط) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تحت شعار كلنا أصدقاء الطبيعة.. انطلاق فعاليات المهرجان الثقافي الأول في واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).