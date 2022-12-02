توضيح حكومي بشأن قرار تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية

2022/12/02 | 22:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة،

التوجه إلى معالجة التراكمات السابقة

بشأن التجاوزات على الأراضي الزراعية

منذ العام 2003 وحتى اليوم، وفيما أشارت

إلى أن قرار مجلس الوزراء تمليك

العشوائيات بشروط جاء وفق

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