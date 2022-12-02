وزارة الاتصالات تصدر تنويها بشأن اسعار

2022/12/02 | 22:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة الاتصالات، اليوم الجمعة،

شركات الانترنت للالتزام بتخفيض أسعار

الاشتراكات بنسبة 20%.





وقال بيان للوزارة تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "تجدد وزارة الاتصالات

تأكيدها بأن أسعار الانترنت خاضعة

لل

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