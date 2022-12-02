البنك المركزي العراقي يعلن تجاوز احتياطياته النقدية حاجز الـ 90 مليار دولار

2022/12/02 | 22:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد البنك المركزي العراقي، اليوم

الجمعة، أن الاحتياطي النقدي تعدى 160% من

قيمة الدينار العراقي، وفيما أكد

ارتفاع الاحتياطي النقدي متجاوزاً 90

مليار دولار، توقع طرح عملة الـ 20 ألفاً

نهاية العام المقبل

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