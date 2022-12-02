خشية من صواريخ

2022/12/02 | 23:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -ترجمة

كشفت صحيفة الواشنطن بوست الامريكية عن "رفع جاهزية" القوات المتمركزة في قطر بالتزامن مع كأس العالم تحسبا لوقوع هجمات بالصواريخ من جهات قالت انها "مرتبطة بتنظيمات مسلحة في المنطقة".

الصحيفة وحسب تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، قالت ان "الأجواء القطرية تخضع الان بالكامل للمراقبة الكاملة من القاعدة العسكرية الامريكية في البلاد حيث تشرف على الطلعات الجوية الروتينية وتتابع "الامن الجوي" لقطر خلال تصفيات كاس العالم المقامة حاليا فيها".

التغطية التي تقوم بها القوات الامريكية، شملت أجواء بلدان أخرى من بينها العراق والسعودية واليمن والدول القريبة من قطر، بالإضافة الى مراقبة الرحلات الجوية التي تصل الى البلاد من الخارج والقيام بدوريات جوية بشكل مستمر.

التقرير الذي أصدرته الصحيفة منح الفضل بتامين تصفيات كاس العالم الى القوات الامريكية دون الإشارة الى دور الحكومة القطرية وقواتها الأمنية المسؤولة عن تامين الحدث الرياضي العالمي على أراضيها.

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