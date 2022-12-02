تفاصيل زيارة السوداني لرئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي

2022/12/02 | 23:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_ بغداد

التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن السوداني زار علاوي، وناقشا الأوضاع العامة في البلاد.

وأضاف البيان أن الطرفين" أكدا أهمية مضيّ الحكومة بتنفيذ المشاريع الخدمية ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين، وإسناد الإجراءات التي اتخذتها في مجال مكافحة الفساد".

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