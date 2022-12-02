السوداني يعد عائلة المغيب سجاد العراقي بكشف مصيره

2022/12/02 | 23:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

وعد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، عائلة المغيب سجاد العراقي بكشف مصيره.

وقال إعلام السوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، عائلة الناشط المدني المفقود سجاد العراقي، واستمع إلى مطالب والدته، بمعرفة مصير ولدها".

وأبدى رئيس مجلس الوزراء "كامل اهتمامه، مؤكداً توجيهاته إلى الأجهزة الأمنية المختصة باستكمال التحقيق والتحري لمعرفة مصيره".

وشدد السوداني، على "بذل كامل الجهود في سبيل حسم التحقيقات، وملاحقة المتسبّبين بهذه المآسي، وتحميلهم المسؤولية القانونية والاعتبارية جرّاء هذه الأفعال".

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