2022/12/02 | 23:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يستقبل عائلة الناشط المدني سجاد العراقي •••••••••• استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، مساء اليوم الجمعة، عائلة الناشط المدني المفقود سجاد العراقي.واستمع سيادته إلى مطالب والدة المواطن سجاد، بمعرفة مصير ولدها.وأبدى السيد رئيس مجلس الوزراء كامل اهتمامه، مؤكداً توجيهاته إلى الأجهزة الأمنية المختصة باستكمال […]

ظهرت المقالة خلال لقائه عائلته..



السوداني يوجه بخصوص الناشط سجاد العراقي أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال لقائه عائلته.. السوداني يوجه بخصوص الناشط سجاد العراقي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال لقائه عائلته.. السوداني يوجه بخصوص الناشط سجاد العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).